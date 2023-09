Giappone: gli ultra-80enni sono per la prima volta oltre il 10 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone di età superiore a 80 anni rappresentano per la prima volta in assoluto oltre il 10 per cento della popolazione complessiva del Giappone. Lo certificano i dati pubblicati ieri dal governo di quel Paese, che conta la maggior percentuale di anziani al mondo. Secondo i dati pubblicati dal ministero degli Affari interni e della Comunicazione alla vigilia della Festa nazionale del rispetto per gli anziani di oggi, in un anno gli ultra-80enni giapponesi sono aumentati di 270mila unità. Il numero delle persone di età pari o superiore a 65 anni - la soglia che in Giappone denota ufficialmente l'ingresso nella terza età - è aumentato a 36,23 milioni, pari al 29,1 per cento della popolazione: un altro record storico. Tale percentuale pone il Giappone al primo posto mondiale davanti a Italia (24,5 per cento) e Finlandia (23,6 per cento). Le donne rappresentano il 56,6 per cento del totale degli anziani giapponesi. Lo scorso anno il 25,2 per cento dei giapponesi di età pari o superiore a 65 anni partecipava ancora alla forza lavoro del Paese. (segue) (Git)