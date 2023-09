Giappone: gli ultra-80enni sono per la prima volta oltre il 10 per cento della popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino al 42 per cento delle donne giapponesi nate nel 2005 potrebbe non avere mai un figlio, secondo stime pubblicate il mese scorso dal governo del Giappone che confermano la gravità dell'epocale crisi demografica in corso nel Paese. La stima, formulata dall'Istituto nazionale giapponese di ricerca sulla popolazione e la previdenza sociale, è la peggiore tra quelle formulate nell'ambito di diversi scenari: lo scenario più ottimistico, ma comunque preoccupante, è che il 24,6 per cento delle donne giapponesi nate nel 2005 - circa un quarto - non diventino mai madri. Si tratta di scenari gravissimi per la tenuta del sistema previdenziale giapponese, già sotto pressione da anni a causa della denatalità e del rapido invecchiamento della popolazione. (segue) (Git)