Giappone: gli ultra-80enni sono per la prima volta oltre il 10 per cento della popolazione (3)

- La popolazione del Giappone ha registrato un calo di 511mila unità su base annua nel corso del 2022, e per la prima volta dall’inizio dell’attuale serie storica, nel 1968, ha registrato una contrazione simultanea in tutte e 47 le prefetture del Paese. E’ quanto emerge dai dati pubblicati alla fine del mese scorso dal governo di quel Paese, secondo cui il primo gennaio scorso la popolazione totale del Paese, inclusi i cittadini stranieri che risiedono stabilmente nel Paese, ammontava a 125,4 milioni di persone. Il calo dei soli cittadini giapponesi è stato ancora più marcato: 801mila in meno rispetto all’inizio dello scorso anno, per un totale di 122,42 milioni di persone all’inizio del 2023. Gli ultimi dati pubblicati dal governo giapponese confermano la gravità della crisi demografica che attanaglia la terza economia globale, e che ha subito una ulteriore accelerazione durante gli anni della pandemia. (segue) (Git)