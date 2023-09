Usa: cacciabombardiere F-35 "disperso" durante volo di addestramento in South Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciabombardiere F-35B del Corpo dei Marine degli Stati Uniti risulta "disperso" da ieri, quando il pilota del velivolo si è eiettato a seguito di un'avaria nel corso di un volo di addestramento. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il velivolo era parte dello Squadrone di addestramento d'attacco (Vmfat) 501 del Secondo stormo dei Marine di stanza alla Base aerea di Charleston, nello Stato Usa del South Carolina. Un portavoce dell'arma ha riferito che il pilota è stato recuperato, ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato in ospedale. Gli sforzi tesi a rintracciare il velivolo precipitato, invece, sinora non hanno dato esito: il velivolo potrebbe essersi inabissato nelle acque dei laghi Marion e Moultrie, due specchi d'acqua adiacenti che si trovavano lungo la rotta di volo dell'aereo. La stampa Usa ricorda che gli F-35 sono gli aerei da combattimento più avanzati in dotazione alle forze armate statunitensi, e hanno un prezzo unitario superiore a 90 milioni di dollari. (Was)