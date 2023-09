Camorra: Meloni, non mi fanno paura loro "stese", risponderemo colpo su colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non pensino che mi fanno paura con le loro 'stese', con le loro mitragliate sulle macchine, con le loro alzate di testa, perché rispondiamo colpo su colpo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4 parlando di Caivano. "Lo Stato deve tornare e dimostrare che ce la può fare e se ci riesce a Caivano, se lo riesce a dimostrare a Caivano, con un impegno che richiederà mesi, forse anni, di costanza, sacrifici e tanto coraggio, allora vorrà dire che lo, può fare anche in tutte le altre zone franche d'Italia", ha aggiunto la premier. (Rin)