Caivano: Meloni, è una sfida, voglio dimostrare che le cose possono cambiare

- Caivano "è chiaramente una sfida sulla quale abbiamo deciso di mettere la faccia, su un tema sul quale spesso lo Stato ha preferito non mettercela proprio perché era difficile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "A Caivano sto facendo un tentativo, quello di dimostrare a me stessa e all'Italia che le cose possono cambiare", ha aggiunto. (Rin)