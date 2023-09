Roma: assessora Scuola, grave e sconvolgente quanto avvenut all'istituto Sereni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto all'istituto agrario Sereni "è grave e sconvolgente". Lo dichiara in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. "Un episodio violento e crudele, avvenuto la notte scorsa contro gli animali della scuola, che non può in alcun modo essere tollerato, a maggior ragione quando a pagarne le spese è un presidio culturale così importante. Voglio esprimere la mia vicinanza alla dirigente Patrizia Marini, al personale e ai ragazzi e alle ragazze della scuola", conclude.(Rer)