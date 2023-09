Africa: Tajani, forte instabilità, situazione è già esplosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Africa non è più esplosiva: è ormai esplosa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. “Le risoluzioni sono importanti, ma le iniziative concrete lo sono ancora di più: bisogna allargare i campi di accoglienza, per fare in modo che queste persone non siano vittima dei trafficanti; e servono investimenti economici, da veicolare attraverso le banche di sviluppo e istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite e il Fondo monetario internazionale”, ha detto. (Was)