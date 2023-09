Business news: Brasile, governo presenta legge su decarbonizzazione "Combustibili del futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira hanno presentato il disegno di legge Programma del carburante del futuro, una misura che prevede una serie di iniziative per promuovere la mobilità sostenibile a basse emissioni di carbonio e che aiuterà il Brasile a raggiungere gli obiettivi internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra (Ghg). Il testo firmato sarà trasmesso alla Camera dei deputati per l'avvio delle discussioni. "Dobbiamo integrare le politiche pubbliche, incentivare le energie rinnovabili e attrarre investimenti per rendere competitivi i biocarburanti rispetto ai combustibili fossili. Non possiamo essere meri esportatori di materie prime e importatori di prodotti già trasformati. Dobbiamo investire nella nostra industrializzazione, sviluppare il bioeconomia nazionale, generare posti di lavoro e reddito per i brasiliani. E possiamo fare tutto questo promuovendo la decarbonizzazione al minor costo per la società", ha detto il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira. (Res)