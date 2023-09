Migranti: Metsola su Lampedusa, senza soluzione concreta la nostra politica avrà fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arrivi di migranti a Lampedusa rappresentano una sfida che riguarda l’Europa, e non solo l’Italia: se non troviamo una soluzione concreta, la nostra politica migratoria avrà fallito. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parlando con i giornalisti al suo arrivo al consolato italiano a New York, dove è stata accolta dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia è accanto all’Europa, e l’Europa è al fianco dell’Italia”, ha detto, aggiungendo che “adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti”. Su temi come la politica dei rimpatri, le richieste di asilo e la solidarietà, ha continuato, servono “azioni concrete: altrimenti rischiamo di perdere i cittadini”. Il Parlamento europeo, ha concluso, sta valutando una serie di proposte legislative, e sta lavorando “con la speranza di raggiungere un pacchetto di leggi entro le elezioni europee”. (Was)