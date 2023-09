Superbonus: Meloni, buco di 140 miliardi, cerchiamo soluzione per crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è stato fatto dal governo di Giuseppe Conte con il Superbonus "è un buco di 140 miliardi di euro" e "io ora questi soldi li devo togliere da qualche altra parte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "Stiamo cercando soluzioni per salvaguardare le aziende che si sono ritrovate con i crediti incagliati e anche quest'anno ci ritroviamo a fare una legge di Bilancio che ha un macigno dato dal Superbonus", ha spiegato la premier. (Rin)