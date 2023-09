Scuola: Meloni, allo studio piano imponente di borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allo studio un piano imponente di borse di studio per studenti meritevoli che bisogna accompagnare fin da quando sono molto giovani, dall'esame di terza media in poi. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "Se sono in difficoltà ma meritevoli servono borse di studio cospicue per andare avanti", ha aggiunto la premier.(Rin)