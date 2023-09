Governo: Meloni, attacchi misogini su mia tenuta psicofisica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho riflettuto sul fatto che questa roba" della tenuta psicofisica "è veramente misogina. Dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa, mi ricorda quando all'inizio della storia repubblicana in Parlamento si discuteva del fatto che le donne non potessero fare il magistrato perché una volta al mese avevano il ciclo e diventavano isteriche". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4 commentando le accuse di nervosismo e di presunti attacchi di panico. "La sinistra italiana evidentemente è rimasta lì. Ma quello che so io, e tutte le donne di questa nazione, è che per le difficoltà che tutte le donne affrontano hanno una tenuta di testa che spesso altri non hanno", ha concluso. (Rin)