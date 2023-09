Business news: Brasile, ad agosto inflazione al +0,23 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile ha registrato un aumento dello 0,23 per cento su mese ad agosto 2023. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge). Su base annua l'inflazione raggiunge il 4,61 per cento, in crescita rispetto al 3,99 del mese di luglio. Il mese scorso l'indice aveva segnato una crescita dei prezzi dello 0,12 per cento. Nei primi otto mesi dell'anno l'inflazione registra un aumento del 3,23 per cento. (Res)