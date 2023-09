Business news: Cile, Banca centrale, previsto ulteriore taglio tasso di interesse di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile abbasserà il tasso di interesse di riferimento all’8,75 per cento durante la sua prossima riunione, dopo il taglio di inizio agosto. Lo rende noto l’istituto finanziario in un’indagine sulle aspettative economiche. Gli analisti si aspettano un ulteriore taglio a ottobre all’8,25 per cento, e al 7 per cento tra cinque mesi. Ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Cile è cresciuto del 5,3 per cento, in netto calo rispetto al 6,5 di luglio. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Su anno si tratta del minor incremento dopo il 4,8 per cento registrato ad agosto del 2021, e del nono calo consecutivo. A inizio agosto la Banca Centrale del Cile ha deciso di ridurre il tasso di interesse di riferimento al 9,5 per cento. "L'inflazione ha continuato a diminuire", spiega l'istituto, "sebbene rimanga a livelli elevati". (Res)