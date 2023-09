Usa-Cina: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan ha incontrato ministro Esteri Wang a Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. L’incontro si è svolto ieri e oggi (16 e 17 settembre) a Malta. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che il colloquio rientra nelle iniziative volte a “mantenere aperte le linee di comunicazione e a gestire in modo responsabile la relazione”. Le discussioni, si legge nella nota di Washington, sono state “schiette, sostanziali e costruttive” e hanno riguardato questioni chiave nelle relazioni bilaterali, questioni di sicurezza globale e regionale, la guerra della Russia contro l’Ucraina e lo Stretto di Taiwan. Da parte Usa, è stata sottolineata l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto. (segue) (Was)