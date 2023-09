Migranti: Meloni, da von der Leyen parole mai pronunciate da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente della Commissione europea questa mattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che dall'Europa non erano mai state pronunciate, che si riassumono nella frase: 'siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa e non i trafficanti'". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "Sono rimasta molto colpita dalla presenza della presidente della Commissione europea von der Leyen che ha accolto immediatamente il mio invito" a Lampedusa, ha aggiunto la premier. (Rin)