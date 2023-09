Migranti: Meloni, porterò in Consiglio Ue proposta su uso navi europee contro trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a proporre da anni una missione navale europea per fermare le partenze irregolari". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "L'Europa - ha spiegato la premier - l'aveva già anche messa nero su bianco, ai tempi della missione Sophia che aveva tre parti. L'unica che è stata attivata prevedeva che le navi europee andassero a recuperare i migranti, e per paradosso si rivelò un fattore di attrazione e per questo fu interrotta. Va invece recuperata la seconda e terza parte, mai attivate", ha proseguito Meloni. "Quella che parlava di usare le navi europee per fermare i trafficanti, impedire le partenze, in accordo con le autorità del Nord Africa, e secondo me anche con le organizzazioni sovranazionali. E' la proposta che intendo portare al prossimo Consiglio europeo". Si tratta di "una battaglia fra la legalità e i trafficanti di esseri umani - ha evidenziato la premier -. L'Europa oggi ci ha detto che sta dalla parte della legalità e continueremo a batterci perché la legalità venga ripristinata a livello nazionale e internazionale" su questa materia. (Rin)