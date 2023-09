Legge Bilancio: Meloni, priorità assoluta è taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del cuneo contributivo "è priorità assoluta per me". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "E' una misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarlo anche per tutto il 2024", ha spiegato. "Per questa legge di Bilancio abbiamo quattro grandi priorità: il cuneo sostenendo i redditi bassi, le pensioni dando un segnale sulle pensioni più basse; famiglia e natalità aiutando le mamme e poi la sanità con l'obiettivo prioritario di abbassare i tempi delle liste di attesa nei nostri ospedali", ha aggiunto la premier. (Rin)