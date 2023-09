Congo-Brazzaville: governo smentisce voci su golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica del Congo ha smentito voci su un rovesciamento dell’esecutivo da parte della guardia presidenziale circolate sui social media oggi, giorno in cui il presidente congolese, Denis Sassou Nguesso, è arrivato a New York per partecipare alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Informazioni fantasiose evocano fatti gravi in corso a Brazzaville. Il governo smentisce queste fake news. Rassicuriamo l’opinione pubblica sulla tranquillità che regna e invitiamo la popolazione a svolgere con serenità le proprie attività”, ha scritto in un post sul social network X il ministro della Comunicazione e dei media e portavoce del governo, Thierry Moungalla.(Res)