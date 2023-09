Migranti: ministra Interno tedesca appoggia piani Ue per sorveglianza del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato di sostenere i piani della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per il rafforzamento dell'attività di sorveglianza del Mar Mediterraneo da parte dell'Ue di fronte all'aumento dei flussi di profughi dall'Africa settentrionale. “Non potremmo fare diversamente, altrimenti non riusciremo a tenere sotto controllo la situazione dei migranti”, ha affermato l'esponente del governo federale durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. La situazione nel Mediterraneo sarà al centro dei colloqui telefonici che Faeser terrà domani con i ministri dell'Interno di Italia, Francia e Spagna, rispettivamente Matteo Piantedosi, Gerald Darmanin e Fernando Grande-Marlaska. Intanto, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha definito “molto difficile” la situazione a Lampedusa, dove proseguono gli sbarchi di profughi dall'Africa del nord, e ha dichiarato che intende varare “un piano d'azione comune” per sostenere l'Italia impegnata ad affrontarla. (Geb)