Business news: Colombia, consorzio imprese spagnole compete per linea 2 metropolitana di Bogotà

- Il consorzio di imprese spagnole composto da Caf, Sacyr e Acciona che si contende la linea 2 della metropolitana di Bogotà competerà con altri tre consorzi, tutti composti interamente o parzialmente da aziende cinesi. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il 29 settembre si terrà la gara d'appalto regolata dalle norme della Banca interamericana di sviluppo. I rivali delle imprese spagnole sono Mota Engil e Crrc, China Harbour Engineering Company con Xi'an Rail Transportation Group Company e China Railway Construction Corporation con China Railway Construction Electrification. Sacyr, Acciona e Caf hanno una partecipazione diseguale nel consorzio. Le prime due detengono ciascuna il 40 per cento delle azioni, mentre Caf, responsabile della fornitura del materiale rotabile, si riserva il 20 per cento. (Res)