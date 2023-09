Business news: Brasile, giustizia sospende licenza esplorazione miniera di potassio in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Brasile ha sospeso la licenza per l'esplorazione di una miniera di potassio in Amazzonia concessa in via preliminare alla Brazil Potash, filiale della società di investimenti canadese Forbes & Manhattan. Il valore del contratto era di 2,5 miliardi di dollari. La misura è stata adottata a seguito della una richiesta della procura federale (Mpf), secondo cui diverse procedure non sono state seguite correttamente. Il Mpf sottolinea in particolare "una serie di illegalità nell'autorizzazione dell'attività mineraria nella regione, come la violazione del diritto costituzionale all'uso esclusivo delle terre indigene, la mancanza di consultazione con le comunità colpite, le minacce ai leader locali e il rilascio di una licenza ambientale senza uno studio di impatto tecnico sulla vita e sui costumi della popolazione della regione", si legge nel documento diffuso dalla procura. (Res)