Colombia: Petro a New York da domani al 20 settembre per Assemblea Onu e impegni collegati

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, accompagnato da una delegazione ministeriale, sarà a New York da domani al 20 settembre per partecipare alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e per impegni collegati. Lo rende noto un comunicato della presidenza. Il primo appuntamento della sua agenda sarà un incontro bilaterale con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nella mattinata di domani. Per martedì 19 settembre è prevista la partecipazione all’inaugurazione del dibattito generale e, in serata, al ricevimento offerto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al Museum of Modern Art (Moma). Mercoledì 20 settembre, invece, Petro prenderà parte all’apertura del Climate Ambition Summit.(Mec)