Usa-Cina: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan ha incontrato ministro Esteri Wang a Malta (2)

- Le due parti si sono impegnate a mantenere questo canale “strategico” di comunicazione e a perseguire ulteriori impegni e consultazioni ad alto livello nei prossimi mesi, dopo quelli dei mesi scorsi. Il comunicato ricorda che, costruendo sulla base degli impegni presi dai presidenti Usa, Joe Biden, e cinese, Xi Jinping, nel loro colloquio a Bali, in Indonesia, nel novembre del 2022, ci sono già state diverse interlocuzioni, che da parte statunitense hanno visto protagonisti lo stesso Sullivan, il segretario di Stato Antony Blinken, la segretaria al Tesoro Janet Yellen, l’inviato speciale presidenziale per il Clima John Kerry e la segretaria al Commercio Gina Raimondo. (Was)