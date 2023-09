Migranti: Meloni, rivoluzione copernicana del governo italiano in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che il governo italiano è riuscito a fare in Europa in tema di contrasto ai flussi migratori sia una rivoluzione copernicana". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "Fino a quando c'era la sinistra al governo si parlava solo di come redistribuire i migranti illegali in giro per l'Europa, adesso l'Europa parla di come fermare le partenze illegali. È un buon punto di partenza al quale dovranno corrispondere altrettanti fatti concreti", ha aggiunto. (Rin)