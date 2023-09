Cina-Usa: incontro Wang-Sullivan, discussioni schiette e costruttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ieri e oggi (16 e 17 settembre) a Malta, hanno scambiato “una comunicazione strategica schietta, sostanziale e costruttiva”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Riguardo alle relazioni bilaterali, Wang ha ribadito la posizione cinese sulla questione di Taiwan, “linea rossa” per Pechino, esortando gli Usa a rispettare i tre comunicati congiunti sino-americani e a non sostenere “l’indipendenza di Taiwan”. Sono state discusse anche questioni regionali e internazionali: tra i temi l’Asia-Pacifico, l’Ucraina e la Penisola coreana. Le parti hanno concordato di continuare ad attuare l’importante consenso raggiunto dai presidenti statunitense, Joe Biden, e cinese, Xi Jinping, a Bali, in Indonesia, nel novembre del 2022.(Cip)