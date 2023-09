Reddito cittadinanza: Meloni, diamo dignità a persone che vogliono alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi è in grado di lavorare "noi abbiamo voluto dare la dignità del lavoro, creando una piattaforma per gli ex percettori sul quale si trovano molti opportunità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4 parlando del Reddito di cittadinanza. "Aiutiamo le persone che vogliono alternativa" al Rdc, ha aggiunto la premier spiegando che sulla nuova piattaforma a fronte delle 50 mila persone iscritte ci sono "70 mila proposte di lavoro e 750 mila proposte di formazione". (Rin)