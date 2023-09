© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ai giornalisti della sede di Milano di Agenzia Nova va il ringraziamento mio e dell’istituzione regionale per l’attenzione con cui seguono ogni giorno l’attività del Consiglio" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione del Sanga Basket, la squadra di pallacanestro femminile che il prossimo 30 settembre esordirà in serie A1.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 12)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl Sottosegretario con delega a Sport e Giovani d Lara Magoni, partecipa all'evento finale di premiazione del "Business Game - Il Giovane chimico", un contest rivolto agli studenti del I anno di ITS Nuove Tecnologie della Vita di BergamoAuditorium Sestini dell'Istituto Giulio Natta, via Europa, 15 Bergamo (ore 9)Il presidenteAttilio Fontana e gli assessori regionali Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), partecipano all'inaugurazione del Campus della Salute dell'Università degli Studi di Pavia.È prevista, fra gli altri, la partecipazione di Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia; Alessandro Venturi, presidente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Cristina Tassorelli, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.viale Camillo Golgi, 19 Pavia (ore 11:30)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi partecipa all'inaugurazione del "Distretto dei Gas della Vita" di Siad.SP ex Statale 525 del Brembo, 1 – Osio Sopra/BG (ore 11:30)Incontro "Impatto delle bonifiche ambientali e global health", focus su un tema che riveste un'importanza cruciale nella salute delle persone. Interviene l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Sono previsti i saluti del presente della Regione, Attilio Fontana, e del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.Palazzo Lombardia, ingresso N1, piano 1, Sala Solesin, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14:30)L'assessore a Enti locali, montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene in videocollegamento, al convegno "Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come occasione per costruire una nuova sostenibilità territoriale".Camera di Commercio, via Piazzi, 23 - Sondrio (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza Raffaele Cattaneo (Relazioni internazionali ed europee) e gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione), intervengono al seminario "Orizzonti globali. Esportare le eccellenze lombarde nel mondo".Palazzo Lombardia, ingresso N1, 39° piano, Belvedere, piazza città di Lombardia, 1 (ore 16)VARIEPress preview della nuova mostra fotografica di Max Vadukul Through her eyes con protagonista la top model di Cavalli e Kiton Ludmilla Voronkina BozzettiGallerie d'Italia, Piazza Scala 6 (ore 10)Convegno, "Hydrogen Valley Malpensa". Sono presenti tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi; il Sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli; il Ceo di Sea, Armando Brunini; l'Europarlamentare Isabella Tovaglieri, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.Museo del Volo di Volandia, Somma Lombardo/Va (ore 16)Incontro "Edilizia Residenziale Pubblica: Riforma legge regionale e diritto alla casa – le proposte dell'Opposizione in Regione Lombardia". Intervengono: Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale casa Pd; Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia; Luca Paladini, consigliere regionale Patto Civico; Mattia Gatti, segretario provinciale Sicet; Gianluigi Montalto, legale Unione Inquilini. Conclude Onorio Rosati consigliere Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche in Regione Lombardia.Arci Bellezza, via Bellezza, 16/a (ore 20:20)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore all’ambiente Giada Turato con il Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo Spa, Alfredo Robledo, per presentare le novità in merito alla Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta dal 1°ottobre 2023Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano (ore 12) (Rem)