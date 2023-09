Governo: Meloni, farò il mio lavoro fino alla fine, voglio che italiani siano fieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono una persona che non è mai scappata in vita sua dalle sue responsabilità. Se gli italiani hanno scelto che in questa fase così complessa della vita dell'Italia, dell'Europa, io dovevo avere un ruolo, farò il mio lavoro fino alla fine al massimo delle mie possibilità, perché loro possano essere fieri di me e io possa essere fiera di me". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. Quella da premier "è una vita molto particolare - ha spiegato -. Non rimane niente fuori da quello che deve essere fatto. Quasi tutto quello che accade nel mondo ti riguarda, è un'emergenza continua. Risolvi un problema da una parte se ne aprono altri dieci. Richiede molta lucidità di testa e concentrazione". (Rin)