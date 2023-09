Roma: delegato Scuola Città metropolitana, ignobile raid a istituto agrario Sereni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Parrucci, consigliere delegato scuole Città metropolitana di Roma, in una nota afferma: "Ho appreso con sgomento dell'ignobile raid notturno all'istituto agrario Emilio Sereni, che ha visto coinvolte due mucche colpite a frecciate, una uccisa sul posto mentre per l'altra si dovrà provvedere all'abbattimento. Un atto che lascia attoniti per efferatezza e crudeltà. Nelle prossime ore ci interfacceremo con la dirigente scolastica dell'Istituto, a cui va la solidarietà di Città metropolitana di Roma Capitale, per capire come intervenire per migliorare la sicurezza delle scuole. Chiediamo, in questo senso, supporto a tutte le istituzioni per scongiurare nuovi episodi del genere in futuro".(Com)