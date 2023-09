Migranti: Meloni, dalla sinistra nessuna proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a non capire la proposta" della sinistra "infatti la segretaria del Pd Schlein non ne fa una, non l'hanno mai fatta. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete, mentre per la sinistra nel passato, l'unica soluzione è stata 'facciamo finta di niente e consentiamo ai trafficanti di fare miliardi'". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. "Domani porterò in Consiglio dei ministri una norma che estende al limite massimo il trattenimento dei migranti prima del rimpatrio a 18 mesi" e così - ha chiarito la premier - mandiamo un messaggio chiaro a chi arriva dall'Africa: se arrivi in Italia verrai trattenuto e poi rimpatriato". (Rin)