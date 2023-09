Repubblica Dominicana-Haiti: “crisi dell’acqua”, Ong criticano chiusura frontiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Dominicana ha disposto la chiusura totale delle frontiere marittime, terrestri e aeree con Haiti dopo la scadenza senza esito dell'ultimatum con cui il presidente Luis Abinader, a inizio settimana, aveva intimato al governo del Paese vicino di bloccare la costruzione del canale, e dopo aver già chiuso la frontiera nei pressi di Dajabon, luogo che ospitava due volte a settimana un mercato molto importante per le economie locali. In un comunicato Abinader, pur assicurando la prosecuzione del dialogo, ha reso noto che nel frattempo il ministero della Difesa ha organizzato i diversi corpi d'armata per dare esecuzione all’ordine. Il governo di Haiti, peraltro non riconosciuto da tutti gli attori politici interni e con problemi nel controllo del territorio, in una nota di replica, ha preso atto della chiusura delle frontiere, rivendicato il diritto di sfruttare come meglio crede le proprie risorse naturali e annunciato l’adozione di tutte le misure utili a "proteggere gli interessi del popolo". (Mec)