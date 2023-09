Salario minimo: Foschi (Pd), nel fine settimana raccolte 8 mila firme a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico di Roma in questo fine settimana ha raccolto 8 mila firme per il salario minimo. Lo rende noto il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi. "Grande mobilitazione del Pd Roma questo weekend. Negli oltre 100 banchetti sparsi per la città, che hanno visto impegnati centinaia di militanti, sono state raccolte 8 mila firme a sostegno della proposta sul salario minimo - spiega Foschi in una nota -. Una misura di giustizia per combattere il lavoro povero che rappresenta una piaga del nostro Paese. Continuiamo a lottare, come Partito democratico, per una retribuzione equa e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Continueremo il prossimo weekend, sempre nelle strade e nelle piazze della nostra città, con i banchetti a difesa della sanità pubblica". (Com)