Colombia: secondo ciclo di colloqui preliminari con dissidenti Farc per definire processo di pace

- Le delegazioni del governo colombiano e della dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) si incontreranno per la seconda volta da oggi al 19 settembre nel dipartimento di Cauca per definire i protocolli del processo di pace. Lo riferisce Radi Nacional de Colombia”. La delegazione governativa sarà guidata da Camilo Gonzalez Posso mentre quella del cosiddetto Stato maggiore centrale (Ecm), la fazione delle Farc che non ha mai aderito agli accordi di Pace del 2016, sarà guidata da Ivan Morisco. Le parti hanno già avuto un incontro due settimane fa nello stesso dipartimento, nella zona rurale di Suarez. La località del nuovo ciclo di colloqui non è ancora stata resa nota. Al termine di questi colloqui preliminari dovrebbero essere comunicate le modalità di funzionamento del Tavolo di dialogo vero e proprio e i tempi delle varie fasi del processo, a cominciare dalla data di inizio del cessate il fuoco. Il conflitto, nel frattempo, prosegue: ieri quattro membri dell’Esercito colombiano sono stati uccisi, secondo quanto riferito dalla forza armata, durante un’operazione di sicurezza contro l’ala dissidente Franco Benavides in una zona rurale del comune di Cumbitara, nel dipartimento di Narino. (segue) (Mec)