Lazio: Tiero (Fd'I), anche piccoli Comuni potranno ambire a guida Ato 4

- Anche i piccoli Comuni possono ambire alla guida dell'Ato 4. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero di Fd'I. "Personalmente mi farò promotore di una proposta che vada in questa direzione - aggiunge -. Relativamente alla conferenza dei sindaci dell'Ato 4 svoltasi pochi giorni fa, credo sia necessario fare alcune riflessioni. Innanzitutto, ritengo sia utile sottolineare la bontà della proposta avanzata dal Comune di Latina, che punta ad una modifica dello Statuto a mio avviso inclusiva. Si prevede nello specifico, la possibilità di eleggere in seno all'assemblea dei sindaci il presidente, attualmente individuato nella persona del massimo rappresentante della Provincia. In sostanza si permetterebbe in questo modo, anche ai sindaci dei piccoli Comuni, di poter aspirare alla presidenza dell'Ato 4. Penso sia un cambiamento radicale che vada nell'interesse delle piccole comunità locali". (Rer)