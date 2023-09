Migranti: Meloni, dieci punti von der Leyen in linea con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente della Commissione Ue durante la visita a Lampedusa è arrivata con un piano in dieci punti concreti, molto in linea con quello che noi, questo governo e il centrodestra abbiamo sempre detto per affrontare la questione migratoria". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda in prima serata su Rete4. Ursula von der Leyen "ha detto parole molto chiare in tema di lotta ai trafficanti, come la distruzione dei barchini, ha aperto alla possibilità di una missione navale europea, ha detto che chi arriva illegalmente deve essere rimpatriato, ha parlato di accordi seri con i Paesi del Nord Africa - ha ricordato la premier -. Un'altra questione che pongo da mesi e ha detto che verrà implementato l'accordo con la Tunisia, l'esatto contrario del lavoro ce sta facendo la sinistra italiana ed europea che cerca di smontare" l'accordo con Tunisi. (Rin)