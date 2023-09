© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna cominciare da un presupposto: l’immigrazione non è un’emergenza, ma un dato strutturale del pianeta. Quello che può fare un governo è governare questo processo secondo due principi, la legalità e l’umanità". Lo ha detto Marco Minniti, ex ministro dell'Interno e oggi alla guida della Fondazione MedOr, a "In Mezz'ora" su Rai 3. (Rin)