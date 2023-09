Usa: sciopero Uaw, squadra Casa Bianca attesa a Detroit a inizio settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scattare dello sciopero circa 12.700 lavoratori hanno interrotto l’attività in tre stabilimenti: a Wayne, nel Michigan, nel sito di assemblaggio del fuoristrada Ford Bronco; a Toledo, nell’Ohio, in quello della Jeep di Stellantis, e a Wentzville in Missouri, in quello dei pickup di General Motors. La strategia scelta da Fain, infatti, è di un ampliamento progressivo della protesta. Uaw chiede un incremento salariale del 36 per cento in quattro anni. Gli aumenti finora offerti sono di gran lunga inferiori: 20 per cento da parte di Ford e Gm, 21 per cento da parte di Stellantis. Secondo uno studio pubblicato il mese scorso dall’Anderson Economic Group, uno sciopero di dieci giorni del sindacato costerebbe ai tre giganti dell’auto più di cinque miliardi di dollari. (Was)