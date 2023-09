© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nominato presidente del Comitato Militare Nato in sostituzione dell'ammiraglio Robert Bauer. Un successo per l'Italia, che rafforza il nostro legame con gli Alleati portando i nostri valori in un contesto decisivo per pace e sicurezza". Lo scrive su X il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe Enrico Borghi, senatore di Italia Viva. (Rin)