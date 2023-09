Repubblica Dominicana-Haiti: “crisi dell’acqua”, Ong criticano chiusura frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenzioso ha origine dalla costruzione di un canale che devia parte del fiume binazionale Masacre. Il canale potrebbe lasciare a secco le risaie e togliere acqua preziosa agli allevamenti di bovini per la produzione del latte, le due principali risorse economiche della strategica città dominicana di Dajabon. Per far fronte alla situazione è già stato riaperto un canale nei pressi di Dajabon operante fino a una quindicina d'anni fa, per permettere – in caso di emergenza – di garantire un flusso d'acqua ai produttori. Il governo dominicano, inoltre, ha deciso di avviare da subito la gara per la costruzione della diga Don Miguel, da realizzarsi entro trenta mesi. (segue) (Mec)