© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi di questa natura aggravati dall'efferatezza contro gli animali. Faremo di tutto per fermare questi criminali - continua il ministro -. L'istituto Sereni non solo rappresenta un investimento per la nostra nazione, ma è un modello di didattica e un presidio di legalità. Il Masaf è pronto a sostenere questa eccellenza scolastica in un momento di difficoltà". (Rer)