Rifiuti: raccolte 185 tonnellate di ingombranti e materiali speciali in Municipi dispari

- Sono oltre 185, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti ingombranti e particolari consegnate ad Ama questa mattina dai cittadini nei Municipi dispari grazie alla campagna "Ama il tuo quartiere. Giornate del Riciclo" organizzata dall'azienda capitolina in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. Nelle 14 postazioni mobili temporanee allestite per l'occasione è stato possibile raccogliere i normali ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, e altri materiali particolari. Tutti i rifiuti raccolti verranno come sempre avviati alle rispettive filiere di recupero. Lo riferisce Ama in una nota. La campagna, che solo nel corso del 2022 ha permesso di intercettare e avviare a recupero circa 2.500 tonnellate di rifiuti, è un importante veicolo di sensibilizzazione al rispetto del decoro e dell'ambiente. In alcune stazioni gli utenti, grazie alla presenza dei volontari dei riuso, hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse all'associazione Ciclonauti e vecchi cellulari e tablet riutilizzabili alla cooperativa sociale Ways onlus. (Com)