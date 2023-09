Giappone-Italia: le grandi opere di Roma in esposizione a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Tokyo Metropolitan Art Museum è stata inaugurata pochi giorni fa la mostra "Rome, the Eternal City: Masterpieces from the Capitoline Museums' Collection": una selezione di ben 70 tra sculture, dipinti e stampe perlopiù provenienti dalla collezione dei Musei Capitolini, che ripercorrono oltre 2 mila anni di storia dell'Urbe dalla nascita della Repubblica all'età imperiale, dall'epoca dei papi ai tempi moderni. Per il taglio del nastro è intervenuto l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, delegato dal sindaco, Roberto Gualtieri, a rappresentare la Capitale. "È stato un onore rappresentare il sindaco Gualtieri e tutta la città di Roma in questo momento straordinario per la cultura italiana in Giappone", ha detto Zevi. (segue) (Git)