Lazio: Angelucci (Pd), Schlein faccia verifica su ipotesi esponenti partito in staff Rocca

- Il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci, chiede "un intervento immediato da parte della segretaria nazionale Elly Schlein, del segretario regionale Daniele Leodori e della coordinatrice nazionale Marta Bonafoni, che è anche consigliera regionale, affinché si ripristini il rispetto per la nostra comunità". Angelucci fa riferimento alle indiscrezioni emerse in un articolo del quotidiano "La Repubblica" in cui si riferisce di un incarico nello staff del governatore del Lazio, Francesco Rocca, per un esponente del Pd romano. "Abbiamo appreso con enorme stupore dai giornali della possibile presenza di iscritti del Pd, anche con ruoli importanti nel partito, nello staff del governatore della regione Lazio di centro destra Rocca, a guida Fratelli d’ Italia - spiega Angelucci in una nota -. Non si capisce come sia stato possibile in questa fase così delicata esporre il Pd a questa figuraccia. Per avere credibilità in quello che si fa, al racconto di come gli altri dovrebbero comportarsi, devono seguire i fatti. Noi continueremo a lavorare per far tornare il Pd ad essere un grande partito riformista e di centro sinistra".(Com)