Lega: concluso evento di Pontida, Salvini pranza con Le Pen - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è conclusa con il discorso, durato circa 40 minuti, del segretario della Lega Matteo Salvini, la kermesse di due giorni organizzata dal partito. Sceso dal palco il vicepremier si è trattenuto con la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen per pranzare nell’area della cucina gestita dai militanti di Bergamo. Menu di prodotti “a chilometro zero”, come ha precisato Salvini. Salumi e formaggi. In un clima di grande cordialità, c’è spazio anche per la politica: Salvini e Le Pen, molto soddisfatti per la manifestazione appena conclusa, stanno ragionando su un maxi evento internazionale da organizzare entro la fine dell’anno con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra. Salvini ha proposto di farlo in Italia. Lo fa sapere la Lega. (Rem)