Roma: rinvenuto morto sui binari alla stazione Termini, indagini in corso

- Il corpo di un ghanese di 64 anni è stato ritrovato senza vita, su un binario, all'ingresso della stazione ferroviaria di Roma Termini. Il cadavere è stato notato questa mattina a mezzogiorno circa. Dalle prime ispezioni sul posto si ipotizza che l'uomo possa esser stato travolto da un treno in transito, la salma infatti appariva dilaniata da un impatto. Tuttavia sono in corso ulteriori verifiche per far luce sull'accaduto. Indagano gli agenti della Polfer. (Rer)