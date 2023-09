Singapore: ministro Esteri rappresenterà Paese all’Assemblea generale dell’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, sarà impegnato in una visita a New York da oggi al 23 settembre per partecipare alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale interverrà il 22 settembre. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. Balakrishnan parteciperà anche alla riunione dei leader dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari (Aosis) e ad altri eventi di alto livello. Della missione singaporiana farà parte anche Mohamad Maliki Bin Osman, ministro nell’Ufficio del primo ministro e secondo ministro dell’Istruzione e degli Esteri. Quest’ultimo arriverà da Cuba dove ha rappresentato il suo Paese al vertice del G77+Cina. (Fim)