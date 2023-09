Migranti: Malan (Fd'I), sinistra in Europa e in Italia sabota contrasto flussi illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera dell'alto rappresentate per la politica estera dell'Ue Borrell pubblicata oggi su "Il Giornale", e quella del duo del PD Boldrini e Provenzano su "La Stampa" "confermano che tanto in Europa quanto in Italia la sinistra è intenta a sabotare le politiche volte a contrastare l'immigrazione illegale". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "E tutto questo mentre il nostro presidente del Consiglio è a Lampedusa con Ursula Von der Leyen per fermare l'ondata epocale di migranti, che si sta abbattendo sull'Italia ma più in generale sull'Europa", prosegue. "Come sempre la sinistra si conferma contro l'Italia e gli italiani, pronta a tifare contro la propria Nazione. FdI ha preso in campagna elettorale un impegno chiaro con i propri elettori che intende rispettare: il contrasto ai trafficanti di uomini protagonisti di tante morti e tragedie nel Mediterraneo. Negare gli aiuti alla Tunisia con il pretesto di significa avere responsabilità diretta sull'ondata migratoria che sta investendo l'Italia è sui disastri in mare che ne derivano", conclude Malan.(Rin)