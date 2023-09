Usa: sciopero Uaw, squadra Casa Bianca attesa a Detroit a inizio settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero del sindacato statunitense United Auto Workers (Uaw) contro le industrie automobilistiche Ford, General Motors e Stellantis, iniziato il 15 settembre, prosegue, ma le parti hanno ripreso a dialogare. Lo riferisce il quotidiano “The Washington Post”, precisando che Uaw ha avuto interlocuzioni ieri con Ford e Gm mentre un incontro con Stellantis è in programma domani. Il canale televisivo “Nbc News”, inoltre, rivela, sulla base di una fonte dell’amministrazione, che una squadra inviata dal presidente, Joe Biden, sarà a Detroit “all’inizio della settimana”, per cercare di dare un contributo alla risoluzione della vertenza. La questione è affidata al consigliere della Casa Bianca Gene Sperling e alla segretaria ad interim del Lavoro Julie Su, già impegnati da settimane in colloqui telefonici con le parti. Inoltre, lo stesso Biden ha parlato con il leader dell’organizzazione sindacale, Shawn Fain. (segue) (Was)